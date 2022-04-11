روسيا تحتج رسميا: بولندا استولت على ممتلكات دبلوماسية تابعة لنا

أفاد السفير الروسي لدى وارسو، سيرجي أندرييف، بأن السفارة أرسلت مذكرة احتجاج إلى وزارة الخارجية البولندية على خلفية ما أسمته "الاستيلاء على الممتلكات الدبلوماسية الروسية".

وقال آندرييف في تصريحات للصحفيين، اليوم الانثين: "في هذا الصدد أرسلنا على الفور مذكرة احتجاج إلى وزارة الخارجية البولندية وذكرنا فيها أن الموقع الذي توجد فيه المنشأة قد قدمته لنا السلطات البولندية في السبعينيات من القرن الماضي.

وأضاف: "لم يقم الجانب البولندي بإنهاء هذه الاتفاقية وهو طرف فيها. لذلك لا تزال هذه الاتفاقية ملزمة لها. وتم بناء المبنى والبنية التحتية في هذا الموقع من قبل الجانب السوفيتي على نفقته الخاصة لأغراض دبلوماسية، وبالتالي تعد جزءا من العقارات الدبلوماسية الروسية".

وفي وقت سابق من هذا اليوم، أعلن أندرييف أن سلطات العاصمة البولندية وارسو استولت على المبنى الذي تملكه البعثة الدبلوماسية الروسية.

وقال: "صباح اليوم وصل منفذو المحكمة إلى مقر ممتلكاتنا الدبلوماسية في وارسو الواقع في المنزل رقم 100 في شارع سوبيسكي وطالبوا بتسليم هذا المبنى إلى خزانة الدولة البولندية وخاصة بلدية وارسو. وصل رئيس القسم القنصلي بالسفارة إلى المكان الذي قال إنه يعد من الممتلكات الدبلوماسية الروسية، وبالتالي لا نوافق على مصادرته من قبل السلطات البولندية. ومع ذلك تم تجاهل احتجاجنا. وقام الممثلون البولنديون بوضع الأقفال على البوابات وفي الواقع استولوا على المبنى".