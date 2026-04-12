الحكومة الإندونيسية تسرع تعافي المشروعات المتضررة من الكوارث عن طريق برنامج تغذية

قالت وزارة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر إنها تعمل على تسريع وتيرة التعافي الاقتصادي للمشروعات الصغيرة في سومطرة عن طريق تعزيز مشاركتها في برنامج الوجبات المغذية المجانية، حسبما ذكرت وكالة "أنتارا" الإندونيسية.

وقال رضا دامانيك وكيل الوزارة المعني بالمشروعات متناهية الصغر إن الأعداد المتزايدة للمطابخ التابعة لبرنامج الوجبات المغذية المجانية سيعزز الطلب على الموردين للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

وعقدت الوزارة ورشة عمل لدعم البرنامج في سومطرة الغربية تركز على تعزيز الطاقة الإنتاجية للمشروعات متناهية الصغر المتضررة جراء الكوارث وتعزيز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في دعم برنامج الوجبات المجانية.

وقال دامانيك إن المبادرة عكست التزام الحكومة تجاه إنعاش الاقتصادات فيما تحسن تنافسية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في المناطق المتضررة.