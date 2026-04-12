المجريون يصوتون في انتخابات حاسمة قد تنهي عهد أوربان

يتوجه الناخبون المجريون إلى صناديق الاقتراع اليوم الأحد لاختيار برلمان جديد في انتخابات تعتبر الأهم منذ انتقال البلاد إلى الديمقراطية في عام 1989.

ويسعى رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان للحصول على ولاية أخرى في منصبه بعد 16 عاما في الحكومة، وهي الفترة التي يقول النقاد إنه وجه خلالها المجر نحو نظام شبه استبدادي.

وقد وضع هذا المسار بودابست في مسار تصادمي مع الاتحاد الأوروبي، بينما جعل البلاد تتماشى بشكل أوثق مع روسيا والولايات المتحدة تحت قيادة الرئيس دونالد ترامب.

ويواجه أوربان تحديا من حليفه السابق بيتر ماجيار، الذي أسس قوة معارضة حول حزب "تيسا" المنتمي ليمين الوسط، والذي تشير استطلاعات الرأي إلى أن لديه فرصة قوية للفوز في التصويت.

وبعد انشقاقه عن أوربان في أوائل عام 2024، أسس ماجيار حزب تيسا. وقام بحملات انتخابية مكثفة في جميع أنحاء البلاد، وصولا إلى ما وراء المدن الكبرى إلى البلدات والقرى الصغيرة.

وقد سعى لتقديم نفسه كشخص يسهل الوصول إليه وعلى تواصل مع الناخبين العاديين، معالجا المخاوف في بلد يعاني من الركود الاقتصادي.

ومع وعده بالتغيير، استقطب ماجيار دعما قويا من شرائح واسعة من السكان، وأعرب عن ثقته في قدرته على إزاحة معلمه السابق.

ويحق لنحو 8 ملايين مواطن الإدلاء بأصواتهم. وتفتح مراكز الاقتراع أبوابها في الساعة 6 صباحاً (0400 بتوقيت جرينتش) وتغلق في الساعة 7 مساء.

ولن تكون هناك استطلاعات لآراء الناخبين بعد الخروج من مراكز الاقتراع أو توقعات في يوم الانتخابات، ولكن من المتوقع ظهور نتائج جزئية ذات دلالة في وقت متأخر من مساء الأحد.