الوفدان الأمريكي والإيراني يلتقيان رئيس الوزراء الباكستاني بشكل منفصل

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

التقى الوفدان الأمريكي والإيراني بشكل منفصل برئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، اليوم السبت، في إسلام أباد قبل محادثات السلام الرسمية فيما يستمر وقف إطلاق النار الهش.

وقالت وزارة الخارجية الباكستانية في بيان، إن شريف التقى أولا الوفد الإيراني برئاسة رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف.

كما عقد شريف اجتماعا مع الوفد الأمريكي، برئاسة نائب الرئيس جيه دي فانس بعد ساعات من وصوله إلى إسلام أباد لإجراء محادثات بوساطة باكستانية.

وقالت مصادر دبلوماسية باكستانية، إنه من المقرر إجراء جولة محادثات رسمية بين الوفدين بعد فترة قصيرة.

ومن غير الواضح ما إذا كان الوفدان سوف يلتقيان وجها لوجه أم سيتبادلان الرسائل عبر وسطاء باكستانيين.

تأتي المحادثات بين الجانبين الأمريكي والإيراني بعد الموافقة على وقف لإطلاق النار ليل الثلاثاء /الأربعاء الماضي لمدة أسبوعين.

وهدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه يستعد لتنفيذ هجمات جديدة على إيران إذا فشلت محادثات السلام المباشرة في إسلام آباد في التوصل إلى اتفاق.

ونقلت صحيفة "نيويورك بوست عن ترامب قوله في مقابلة هاتفية جرت معه أمس الجمعة: "نحن بصدد تحميل السفن بأفضل الذخائر وأفضل الأسلحة على الإطلاق – بل أفضل مما استخدمناه سابقا، وقد دمرناهم تماما."