الخارجية الإيرانية: وقف إطلاق النار في لبنان مطلب أساسي لنا

بقائي: أي انتهاك لوقف إطلاق النار سيواجه بالنار مباشرة وبلا تردد

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، إن إيران على اتصال بلبنان لضمان احترام التزامات وقف إطلاق النار على جميع الجبهات.

وأضاف في تصريحات نقلتها وكالة «تسنيم»، اليوم السبت: «وقف إطلاق النار في لبنان مطلب أساسي لنا، وهناك تواصل بين إسلام آباد وبيروت للتأكد من وقف النار على جميع الجبهات».

وأشار إلى أن المفاوضات بدأت عمليًا منذ وصول الوفد الإيراني إلى باكستان ليلة أمس، موضحًا أن الوفد الإيراني نقل ملاحظاته إلى الطرف الباكستاني خلال لقاءات عديدة مع المسئولين الباكستانيين.

وأكمل: «نحن الآن في لحظة تاريخية حساسة والدبلوماسية الإيرانية تخوض معركة مهمة»، بحسب تعبيره.

وشدد على أن وقف إطلاق النار يجب أن يكون «واضحًا وصريحًا»، محذرًا من أن «أي انتهاك له سيواجه بالنار مباشرة وبلا تردد».

واستطرد: «قواتنا المسلحة يدها على الزناد ومستعدة للرد فورًا على أي اعتداء».

ويجري مسئولون أمريكيون وإيرانيون رفيعو المستوى محادثات في إسلام اباد لإنهاء الحرب التي استمرت ستة أسابيع حتى الاتفاق على وقف إطلاق النار لأسبوعين.

وكان مسئولون لبنانيون مقربون من حزب الله قد قالوا لـ«رويترز» أمس الجمعة، إن الجماعة تدعم الحوار في باكستان، وترى أنه النهج الأمثل بدلا من عقد جولة محادثات منفصلة في واشنطن خلال الأيام المقبلة.