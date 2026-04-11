تعليقا على المفاوضات الأمريكية الإيرانية، فانس: أعتقد أنها ستكون إيجابية

قال نائب الرئيس الأمريكي جي.دي فانس قبل انطلاق المفاوضات الرسمية الأمريكية الإيرانية المرتقبة، اليوم السبت، في باكستان "إننا نتطلع إلى المفاوضات. أعتقد أنها ستكون إيجابية. إذا كان الإيرانيون يرغبون في التفاوض بحسن نية وبكل انفتاح. فإن هذا شيء، ولكن إذا حاولوا التلاعب بنا، فلن يتجاوب معهم فريقنا. لقد أعطانا الرئيس بعض الخطوط الإرشادية الواضحة، وسنرى كيف ستسير الأمور"، حسب صحيفة إكسبرس تريبيون الباكستانية اليوم السبت.

والتقى الوفدان الأمريكي والإيراني بشكل منفصل برئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف اليوم السبت، في إسلام أباد قبل محادثات السلام الرسمية، فيما يستمر وقف إطلاق النار الهش.

وقالت وزارة الخارجية الباكستانية في بيان، إن شريف التقى أولا الوفد الإيراني برئاسة رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف.

كما عقد شريف اجتماعا مع الوفد الأمريكي برئاسة نائب الرئيس جيه دي فانس بعد ساعات من وصوله إلى إسلام أباد لإجراء محادثات بوساطة باكستانية.

وقالت مصادر دبلوماسية باكستانية، إنه من المقرر إجراء جولة محادثات رسمية بين الوفدين بعد فترة قصيرة.