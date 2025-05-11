 ألمانيا: لا يمكن حل صراع غزة بالوسائل العسكرية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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ألمانيا: لا يمكن حل صراع غزة بالوسائل العسكرية

وكالات
نشر في: الأحد 11 مايو 2025 - 3:26 م | آخر تحديث: الأحد 11 مايو 2025 - 3:26 م

قال وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول، في القدس، اليوم الأحد، إن الصراع في غزة لا يمكن حله بالوسائل العسكرية، وإن الحل السياسي يجب أن يكون في بؤرة الاهتمام.

وأضاف أن ألمانيا ستبذل كل ما في وسعها لضمان أمن إسرائيل، لكن هذا لا يعني أن بلاده لا يمكنها انتقاد نهج الحكومة الإسرائيلية، مشيرا إلى أن هذا "يجب ألا يؤدي إلى معاداة السامية"، وفقا لوكالة رويترز.

وأكد فاديفول أن الأولوية بالنسبة لحكومة برلين هي عودة الرهائن، وأضاف أنه ليس متأكدا مما إذا كان العمل العسكري في غزة سيخدم أمن إسرائيل، وقال إنه من الواضح أن غزة جزء من الأراضي الفلسطينية.

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