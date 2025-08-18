إسرائيل تقرر سحب تأشيرات الإقامة لممثلي أستراليا لدى السلطة الفلسطينية

قررت وزارة الخارجية الإسرائيلية، مساء اليوم الاثنين، سحب تأشيرات الإقامة لممثلي أستراليا لدى السلطة الفلسطينية، وذلك ردًا على اعتراف أستراليا بالدولة الفلسطينية.

وكتب وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»: «قررت سحب تأشيرات ممثلي أستراليا لدى السلطة الفلسطينية، بعد قرارها الاعتراف بدولة فلسطين ورفضها منح تأشيرات لشخصيات إسرائيلية».

وأشار إلى أنه أصدر تعليماته للسفارة الإسرائيلية في كانبرا، بفحص كل طلب تأشيرة أسترالية رسمية لدخول إسرائيل «بعناية».

ويأتي هذا في أعقاب إعلان أستراليا نيتها الاعتراف بدولة فلسطينية، ورفض منح تأشيرات دخول إلى أستراليا لعدد من الشخصيات الإسرائيلية، بمن فيهم وزيرة العدل السابقة إيلات شاكيد، ورئيس لجنة الدستور في الكنيست النائب سيمحا روتمان.