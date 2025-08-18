فيفا يدرس إقامة مونديال الأندية كل عامين بدءًا من 2029 مع احتمال توسيع البطولة إلى 48 فريقًا

كشفت صحيفة الجارديان البريطانية أن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) يدرس خطة لإقامة كأس العالم للأندية كل عامين ابتداءً من نسخة 2029، بدلًا من النظام الحالي الذي يقام كل أربع سنوات، مع إمكانية زيادة عدد الأندية المشاركة من 32 إلى 48 فريقًا.

الخطوة التي تُعد جزءًا من مفاوضات داخلية مع أندية أوروبية كبرى، يقودها ريال مدريد، جاءت بعد طرح النادي الملكي الفكرة خلال اجتماعات مع مسؤولي فيفا في ميامي شهر يونيو الماضي، وهو ما لاقى دعمًا من أندية أخرى لم تشارك في النسخة الأخيرة مثل برشلونة، مانشستر يونايتد، ليفربول ونابولي.

النسخة المقبلة من البطولة ستقام في 2029 فقط، وفقًا للجدول الدولي الموقّع بين فيفا ورابطة الأندية الأوروبية حتى 2030، غير أن مصادر داخل الاتحاد الدولي أكدت أن الوضع قد يتغير بعد ذلك، بما في ذلك إمكانية إقامة نسخة جديدة عام 2031.

وتأتي هذه التطورات في وقت يتعرض فيه فيفا لضغوط قانونية من قبل "الرابطة العالمية للدوريات"، التي تضم الدوري الإنجليزي الممتاز، بدعم من اتحاد اللاعبين العالمي "فيفبرو"، حيث اتهمت الاتحاد الدولي بـ"إساءة استغلال السلطة" لعدم التشاور معهم بشأن مواعيد البطولة.

ويعارض الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) أيضًا التوجه الجديد، خصوصًا أن فيفا يدرس إلغاء فترة التوقف الدولي في يونيو لإفساح المجال لمونديال الأندية، وهو ما يتعارض مع مواعيد بطولة دوري الأمم الأوروبية.

من جانبه، انتقد الرئيس التنفيذي للدوري الإنجليزي، ريتشارد ماسترز، خطط فيفا، معتبرًا أن "الاتحاد الدولي وُجد لإدارة كرة القدم العالمية وتنظيم المسابقات الدولية، وليس لاقتحام مجال كرة القدم للأندية دون استشارة الروابط واللاعبين".

في المقابل، ترى الأندية الكبرى أن توسيع البطولة وتقصير الفاصل الزمني بين نسخها يتيح فرصًا مالية ضخمة، بعد أن حصل تشيلسي على 85 مليون جنيه إسترليني عقب فوزه بالنسخة الأخيرة.

ومن المنتظر أن يطلق فيفا عملية تقديم العطاءات لاستضافة مونديال الأندية 2029 في وقت لاحق هذا العام، وسط اهتمام من قطر وإسبانيا والمغرب.