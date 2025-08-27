قال المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيعقد "اجتماعًا هامًا" في البيت الأبيض اليوم بشأن قضية غزة، موضحا أن الإدارة الأمريكية تُعدّ "خطة شاملة للغاية" لما بعد الحرب.

وأوضح ويتكوف، خلال مقابلةً مع قناة فوكس نيوز، أن ترامب ومسؤولون كبار آخرون سيناقشون، خلال الاجتماع، خطة أمريكية للمساعدات الإنسانية و"اليوم التالي" للحرب، "حتى يرى الناس مدى أهميتها وكيف تعكس النهج الإنساني للرئيس ترامب"، وفقا لما نقلته وكالة معا الفلسطينية.

وقال: "سيرى الناس مدى اتساعها وحسن نواياها، وهي تعكس الدوافع الإنسانية للرئيس".

وزعم ويتكوف ان "حماس هي من أرجأ انتهاء الحرب، وليس إسرائيل، قائلا: "حماس هي من أرجأت هذه العملية، والآن يقولون: نحن نقبل بالصفقة. أعتقد أنهم تراجعوا لأن إسرائيل تمارس عليهم ضغوطًا شديدة".

ولدى سؤاله عمّا إذا كان يعتقد بضرورة تدمير حماس كما يقول نتنياهو، قال: "هذا ليس قراري. أعتقد أنه لا بدّ من وجود اتفاق، ويجب أن نُعيد الرهائن إلى ديارهم، وفي الوقت نفسه، سيُعاد الأسرى الفلسطينيون أيضًا".

وأضاف: "في كل مرة نشهد فيها إطلاق سراح الرهائن، نرى فرحًا من كلا الجانبين، وحماس تُدرك أنها لن تكون جزءًا من حكومة غزة في المستقبل. هذه هي شروط الإسرائيليين، وهذه أيضًا شروط الرئيس ترامب".

كما قدم ويتكوف تقييمات مختلفًا لانتهاء الحرب "نهايةً حاسمة" خلال أسبوعين أو ثلاثة أسابيع – بحسب ما قاله ترامب في وقت سابق، حيث تحدث عن "قبل نهاية العام"، قائلًا: "نعتقد أننا سنتمكن من التوصل إلى اتفاق، بطريقة أو بأخرى، بالتأكيد قبل نهاية العام".

ولدى سؤاله عمّا إذا كان الموقف الأمريكي مماثلاً لموقف "المسئولين الإسرائيليين" الذين قالوا إنهم لن يقبلوا بعد الآن بصفقة جزئية للإفراج عن الرهائن، أجاب بأن "هذا هو الموقف الرسمي، وهذا أيضاً الموقف الرسمي للرئيس ترامب".



