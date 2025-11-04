قيادي بمستقبل وطن: المشاركة في انتخابات مجلس النواب مسئولية وطنية تعكس وعي المصريين وتدعم استقرار الدولة

أكد المهندس تامر الحبال، القيادي بحزب مستقبل وطن، أن المشاركة الواسعة والفعالة من المواطنين في انتخابات مجلس النواب 2025 تعد ركيزة أساسية في بناء المستقبل السياسي لمصر، ودليلًا واضحًا على وعي المصريين وإدراكهم العميق لأهمية دورهم في دعم مسيرة الدولة واستقرارها.



وقال "الحبال" في بيان له اليوم الثلاثاء ، إن العملية الانتخابية المقبلة، عرس ديمقراطي حقيقي يجسد إرادة المصريين الحرة، ويعكس مدى حرصهم على الحفاظ على مؤسسات الدولة واستمرار مسيرة التنمية والبناء التي تشهدها البلاد تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.



وأوضح الحبال أن المشاركة في الانتخابات تعني في المقام الأول الانحياز لمستقبل الوطن، وتأكيد الثقة في قدرة الدولة المصرية على إدارة استحقاقاتها الدستورية بكفاءة وشفافية، مشيرًا إلى أن المشهد الانتخابي المنتظر يجب أن يكون معبرًا عن روح مصر الجديدة، التي لا تعرف التراجع، وتسير بخطى ثابتة نحو الجمهورية الجديدة القائمة على الاستقرار والتنمية والعدالة الاجتماعية.



وأضاف "الحبال" أن نجاح العملية الانتخابية وارتفاع نسب المشاركة سيشكلان رسالة قوية إلى الداخل والخارج، بأن الشعب المصري يقف صفًا واحدًا خلف وطنه، وأنه شريك حقيقي في صنع القرار، مشددًا على أن صورة مصر في الخارج ترتبط ارتباطًا وثيقًا بمدى إقبال أبنائها على صناديق الاقتراع، لأن ذلك يعكس حيوية الحياة السياسية ويؤكد أن المصريين يمارسون ديمقراطيتهم بإرادتهم الحرة، دون إملاءات أو وصاية من أحد.



وأشار إلى أن الانتخابات تمثل اختبارًا حقيقيًا للوعي الجمعي للمجتمع، إذ أن كل صوت يشارك في العملية الانتخابية هو رسالة دعم للاستقرار، وثقة في المستقبل، واستثمار في استمرار مسيرة البناء والتنمية التي قطعت فيها الدولة المصرية شوطًا كبيرًا خلال السنوات الماضية.



وتابع القيادي بحزب مستقبل وطن قائلًا: "إن العرس الديمقراطي الذي تشهده مصر هو تعبير عن أصالة هذا الشعب العظيم الذي يعرف قيمة صوته وأهمية دوره في رسم ملامح الغد، وهو أيضًا مناسبة لتجديد العهد مع الوطن بأننا جميعًا على قلب رجل واحد، نعمل من أجل رفعة مصر واستقرارها".



ولفت "الحبال" إلى أن نجاح الانتخابات هو نجاح للدولة المصرية بأكملها، فهو يعزز الثقة في مؤسساتها الدستورية، ويدعم المسار الديمقراطي الذي اختارته منذ ثورة 30 يونيو، مؤكدًا أن المشاركة الإيجابية من المواطنين في هذا الاستحقاق الوطني هي أبلغ تعبير عن الانتماء والولاء للوطن.