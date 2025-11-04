أكد النجم النرويجي إيرلينج هالاند، مهاجم مانشستر سيتي، أنه رغم الإنجازات القياسية التي يواصل تحقيقها هذا الموسم، لا يزال يتمسك بتواضعه وطبيعته البسيطة التي نشأ عليها في مدينة براينه النرويجية، مشيرًا إلى أن الفارق الوحيد اليوم هو الخبرة الكبيرة التي اكتسبها داخل وخارج المستطيل الأخضر.

جاءت تصريحات هالاند خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الثلاثاء، قبل مواجهة فريقه السابق بوروسيا دورتموند على ملعب الاتحاد، في الجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا، حيث شدد على أن الشهرة والأرقام لم تغير شخصيته.

وقال هداف السيتي:" أنا نفس الشخص منذ أن أتذكر نفسي، لم يتغير شيء، ما زلت نفس الطفل في بعض المواقف، نفس الفتى القادم من براينه، لكن بخبرة أكبر في الحياة".

وأضاف صاحب الـ25 عامًا:" أصبحت أكثر نضجًا بطبيعة الحال، فأنا ألعب على المستوى الاحترافي منذ السادسة عشرة من عمري، لذا اكتسبت خبرة كبيرة في كرة القدم وفي الحياة أيضًا".

تابع هالاند:" أعيش بمفردي منذ تسع سنوات، وهذا ساعدني كثيرًا على التطور كشخص، عشت في دول مختلفة وتحدثت لغات متعددة، لكني ما زلت نفس إيرلينج، فقط بخبرة أكبر".

وشدد هالاند على أنه لا يسمح للنجاح بأن يغير من تواضعه أو نظرته لنفسه، موضحًا:" أنا شخص نرويجي، ولا ينبغي أن أظن أنني أصبحت شيئًا مميزًا لمجرد أنني أسجل الأهداف، الأمر أبسط من ذلك، أنا فقط إيرلينج، وهذا لن يتغير أبدًا".

ويقدم هالاند موسمًا استثنائيًا حتى الآن، إذ سجل 26 هدفًا مع مانشستر سيتي ومنتخب النرويج منذ انطلاق موسم 2025-2026، كان آخرها ثنائية في الفوز على بورنموث بنتيجة 3-1 في الدوري الإنجليزي الممتاز.

كما تحدث الهداف النرويجي عن التغيير الأهم في حياته مؤخرًا، وهو استقباله مولوده الأول من شريكته إيزابيل هوجسينج يوهانسن، مؤكدًا أن تجربة الأبوة غيرت نظرته للحياة.

وقال هالاند:" بلا شك، الأبوة غيرت حياتي تمامًا، فجأة هناك شخص صغير يوقظك كل صباح، الأمور أصبحت مختلفة الآن، جعلتني أكثر تركيزًا، لأنها تمنحني القدرة على الانفصال عن ضغط المباريات عندما أكون في المنزل، في الحياة يجب أن توازن بين التركيز التام والقدرة على الابتعاد عن كل شيء، وهذا ما تعلمته مؤخرًا".

ويستعد هالاند لقيادة مانشستر سيتي أمام بوروسيا دورتموند في مواجهة تحمل نكهة خاصة للنجم النرويجي، الذي يسعى لمواصلة تألقه الأوروبي وقيادة فريقه نحو حسم التأهل المبكر إلى الأدوار الإقصائية من البطولة القارية.