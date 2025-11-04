سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

لقي 8 أشخاص مصرعهم وأصيب 14 آخرون في حادث تصادم بين قطاري ركاب وشحن في ولاية تشاتيسغار الهندية.

وذكرت صحيفة هندوستان تايمز أن الحادث وقع بالقرب من منطقة بيلاسبور في الولاية.

وأوضحت السلطات أن قطار الركاب اصطدم بقطار شحن، ما أسفر وفقا للتقديرات الأولية عن مقتل 8 أشخاص وإصابة 14 آخرين.

وأضافت أن عمليات البحث والإنقاذ لا تزال مستمرة للعثور على المحاصرين داخل الحطام، مشيرين إلى أن الجرحى نُقلوا إلى المستشفيات القريبة.

وأظهرت مشاهد مصوّرة من موقع الحادث أن العربة الأمامية لقطار الركاب تحطمت بالكامل نتيجة التصادم.