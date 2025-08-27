نفذ قوات الاحتلال الإسرائيلي، منذ فجر اليوم الأربعاء، عمليات دهم وتفتيش لمنازل الفلسطينيين داخل البلدة القديمة بمدينة نابلس، إضافة إلى منطقة رأس العين جنوب المدينة.

وقال شهود عيان إن قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت المدينة عند الساعة الثانية فجراً، وانتشرت في عدة أحياء، فيما اعتلى قناصتها أسطح عدد من البنايات، بينما شرعت فرق أخرى باقتحام منازل الفلسطينيين وإجبار ساكنيها على الخروج منها وتفتيشها والعبث بمحتوياتها، بحسب وكالة معا الفلسطينية.

كما وزع جيش الاحتلال منشورات في بعض المناطق، زعم فيها أن الهدف من العملية هو "ملاحقة مطلوبين والبحث عن أسلحة"، مؤكداً أن هذه الحملة ستستمر حتى ساعات مساء اليوم.

وأفادت مصادر أمنية فلسطينية، الأربعاء، بأن قوات إسرائيلية اقتحمت مدينة نابلس بعشرات الآليات العسكرية، وتمركزت في وسطها، وفرضت حصارا على بلدتها القديمة.

وأشارت المصادر إلى أن قوات الجيش الإسرائيلي انتشرت في أحياء المدينة، ونشرت القناصة في منطقة شارع سفيان وميدان الشهداء وسط المدينة، كما اقتحمت عدة محال تجارية في منطقة رأس العين، بحسب ما نقلته شبكة سكاي نيوز عربية.

وأمس الثلاثاء، أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" بأن القوات الإسرائيلية انسحبت من وسط مدينتي رام الله والبيرة مخلفة 58 إصابة.

وقالت وكالة "وفا" إن 58 فلسطينيا أصيبوا بالرصاص الحي والمغلف بالمطاط والاختناق خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي وسط مدينتي رام الله والبيرة.

ونقلت عن الهلال الأحمر الفلسطيني قوله إن 8 فلسطينيين أصيبوا بالرصاص الحي، و14 بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، و5 بشظايا الرصاص الحي، فيما أصيب 31 آخرون بحالات اختناق بالغاز السام المسيل للدموع.

وذكرت مصادر محلية أن القوات الإسرائيلية اعتقلت 3 فلسطينيين على الأقل بعد مداهمتها محلا للصرافة عند المنطقة المحاصرة وسط مدينتي رام الله والبيرة، حيث استولى على جميع محتوياته، فيما تعرضت مركبة صحفيين للرصاص المطاطي.