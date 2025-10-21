محمد صبحي: مجلس الإسماعيلي خيب آمالنا ووزارة الرياضة أنقذت الموقف

أكد محمد صبحي، حارس مرمى الإسماعيلي السابق، أن النادي عانى خلال السنوات الماضية من تدهور إداري كبير نتيجة سوء إدارة المجالس السابقة، وليس المجلس الحالي فقط.

وقال صبحي، في تصريحات إذاعية : "الأزمات التي يمر بها الإسماعيلي ليست وليدة اللحظة، بل نتيجة تراكمات من إدارات غير محترفة تعاملت مع النادي دون رؤية واضحة أو تخطيط سليم."

وأضاف: "كان لدينا أمل كبير في نصر أبو الحسن لإعادة الإسماعيلي إلى مكانته الطبيعية، لكن للأسف كل وعوده كانت مجرد كلمات دون تنفيذ."

وتابع صبحي: "نصر أبو الحسن ارتكب مخالفات جسيمة أثرت سلبًا على استقرار النادي، وأتوجه بالشكر لوزارة الرياضة على تدخلها في التوقيت المثالي قبل أن تزداد الأمور سوءًا."