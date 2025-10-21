سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

هبطت البورصة المصرية، اليوم الثلاثاء، بصورة ملحوظة، بعد تحقيق مستويين قياسيين على التوالي في جلستي الأحد والاثنين.

وهبط المؤشر الرئيسي إي جي أكس 30 بنسبة 0.73%، ووصل إلى مستوى 37698.49 نقطة.

وواصلت البورصة المصرية الارتفاع أمس الاثنين، لتحقق مستوى تاريخي ثان في جلستين متتاليتين.

وارتفع المؤشر الرئيسي إي جي أكس 30 بنسبة 0.17%، ووصل إلى مستوى 37975.06 نقطة.

وكان المؤشر الرئيسي قد ارتفع في التعاملات الصباحية بنسبة أكبر، ما دفعه إلى أعلى مستوى 38 ألف نقطة.

كما صعد المؤشر الرئيسي في جلسة الأحد بنسبة 0.6%، ووصل إلى مستوى قياسي جديد هو 37910 نقاط.

ورغم عدم تحقيق البورصة أي انخفاض في جلسات الأسبوع الماضي، لكنها حققت مكاسب أقل من 1%، وكانت نحو 0.8%.

وواصلت البورصة المصرية يوم الخميس الارتفاع بنسبة محدودة للغاية، لكن ضمنت لها الاستقرار في المنطقة الخضراء للجلسة الرابعة على التوالي.

وبهبوط اليوم، تكون مكاسب البورصة منذ بداية العام 26.67 ٪.