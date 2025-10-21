إخلاء سبيل صانع محتوى متهم بتصوير شخصٍ عارٍ داخل مسكنه

قررت النيابة العامة بالقاهرة، إخلاء سبيل البلوجر "وليد" في اتهامه بتصوير شخص عارِ في مسكنه، بكفالة مالية ألف جنيه.

وكانت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، كشفت تفاصيل ضبط صانع محتوى لتعديه بالضرب على سائق مركبة "توك توك" وتصويره داخل محل سكنه لخلافات بينهما بالقاهرة.

وتلقى لقسم شرطة مصر القديمة بمديرية أمن القاهرة بلاغًا من سائق مركبة "توك توك" مقيم بدائرة القسم، يفيد بتضرره من قيام صانع محتوى، بسابقة تعديه عليه بالضرب وتصوير مقطع فيديو له متجردًا من ملابسه داخل محل سكنه منذ عامين لوجود خلافات بينهما، وأقر بعدم تحريره محضر بالواقعة آنذاك إلا أنه فوجئ بانتشار مقطع الفيديو مؤخرًا بأوساط الأهالي.

وبالفحص أمكن تحديد وضبط المشكو في حقه له معلومات جنائية، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.