يعقد في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، غدا، الاجتماع الـ 90 للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب على المستوى الوزاري.

ويشارك في الاجتماع، الدول أعضاء المكتب التنفيذي، وهي البحرين، العراق، السعودية، فلسطين، قطر، جمهورية القمر المتحدة، سوريا، المغرب.

ويناقش الاجتماع عددا من الموضوعات الهامة المدرجة على جدول أعماله ومنها اخر المستجدات بشأن المنتدى الوزاري العربي السادس للإسكان والتنمية الحضرية المستدامة تحت شعار "استدامة عمرانية لمستقبل الأجيال" والمقرر عقده خلال في 14 و16 ديسمبر بالدوحة واختيار موضوع شعار يوم الإسكان العربي للعام 2026، وكذلك التعاون مع موئل الأمم المتحدة (برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية)، وعرض آخر النتائج الصادرة عن أعمال دورته الثانية المستأنفة التي عقدت يومي 29-30 مايو.

كذلك يناقش الاجتماع التقدم المحرز في متابعة تنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030 العالمية والخطة التنفيذية للاستراتيجية العربية للإسكان والتنمية الحضرية من حيث الدعم المقدم من موئل الأمم المتحدة للدول العربية في إعداد تقاريرها الوطنية وكذلك تطوير التقرير الإقليمي عن التقدم المحرز في الاستراتيجية العربية للإسكان والتنمية الحضرية المستدامة والأجندة الحضرية الجديدة. كما يتناول الاجتماع الدعم الفني لقطاع الإسكان في الصومال واليمن وفلسطين.