مجلة The Law تكرّم الإدارة القانونية بالبنك التجاري الدولي بثلاث جوائز مرموقة لعام 2025

فازت الإدارة القانونية بالبنك التجاري الدولي-مصر (سي اي بي CIB) بثلاث جوائز كبرى من مجلة The Law خلال احتفالية أُقيمت بقصر القبة يوم الجمعة الموافق ١٧/١٠/٢٠٢٥.

فى احتفال رفيع المستوى أقامته مجلة The Law بقصر القبة بالقاهرة بمناسبة مرور عشر سنوات على إطلاق منصتها القانونية الأكبر فى مصر والشرق الأوسط، أعلنت المجلة فوز الإدارة القانونية بالبنك التجاري الدولي – مصر (CIB) بثلاث جوائز مرموقة لعام 2025.

وحصد فريق الإدارة القانونية بالبنك جائزتي:

• Best In-House Legal Team – Egypt

• Diversity & Inclusion Award

كما فاز محمود عباس — الرئيس التنفيذي للقطاع القانوني بالبنك التجاري الدولي — مصر (سي اي بي - CIB) بجائزة:

• General Counsel of the Year – Egypt

وأكد محمود عباس رئيس القطاع القانوني بالبنك خلال كلمته أن هذه الجوائز تعكس التزام البنك بمعايير الحوكمة القانونية والتميز المؤسسي، موجهاً الشكر لفريق العمل ومثمناً دعم إدارة البنك للمنظومة القانونية كما عبر عن سعادته بالحصول على تلك الجوائز والتي تاتي بالتزامن مع احتفال البنك بمرور خمسين عاما على تأسيسه.

وشهد الحفل حضور نخبة من قيادات المؤسسات المالية والقانونية، وممثلي مكاتب المحاماة الدولية، إلى جانب شخصيات قضائية وتشريعية، لتكريم أبرز النماذج المهنية المؤثرة فى القطاع القانوني بمصر والخليج.