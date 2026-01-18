 الرئيس السوري يؤجل زيارته لألمانيا التي كان مقررا أن يقوم بها غدا - بوابة الشروق
الأحد 18 يناير 2026 10:19 م القاهرة
الرئيس السوري يؤجل زيارته لألمانيا التي كان مقررا أن يقوم بها غدا

برلين (د ب أ)
نشر في: الأحد 18 يناير 2026 - 9:33 م | آخر تحديث: الأحد 18 يناير 2026 - 9:33 م

أكد متحدث باسم الحكومة الألمانية لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) مساء اليوم الأحد أن الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع أَجَّل زيارته لألمانيا التي كان مقررا أن يقوم بها غدا الاثنين، وعزا المتحدث التأجيل إلى الوضع السياسي الداخلي في سوريا في الوقت الحالي.

كان من المقرر أن يلتقي الشرع بعد غد الثلاثاء بالمستشار الألماني فريدريش ميرتس، وعدد من الوزراء الاتحاديين وممثلين عن القطاع الاقتصادي.

وكان يُفترض أن تتصدر جدول المباحثات قضايا إعادة اللاجئين السوريين إلى وطنهم وإعادة إعمار البلاد بعد ما يقرب من 14 عامًا من الحرب الأهلية.

وكان ميرتس وجّه دعوة إلى الشرع لزيارة ألمانيا في نوفمبر الماضي الماضي. وقوبلت الزيارة بانتقادات من الجاليتين الكردية والعلوية في ألمانيا، حيث تتهم هاتان الجاليتان الحكومة السورية بممارسة "قمع عنيف ضد الأقليات العرقية والدينية".

كما كان من المقرر تنظيم عدة مظاهرات احتجاجا على الزيارة يومي الاثنين والثلاثاء.

 

