تعرضت 6 دول عربية، أمس، لهجمات بالصواريخ وطائرات بدون طيار "درونز"، بعد ساعات من تبني مجلس الأمن الدولي- بتأييد 13 عضوا وامتناع روسيا والصين عن التصويت، لقرار يدين الهجمات الإيرانية على دول الخليج العربي والأردن ويطالب بوقفها.

وأفادت وزارة الدفاع الكويتية بإصابة شخصين وأضرار مادية إثر استهداف طائرة درون"معادية" مبنى سكني بأحد المناطق جنوب البلاد. ولاحقا، أعلن الدفاع المدني الكويتي، في بيان، إخماد حريق في المبنى السكني.

وأعلنت الهيئة العامة للطيران المدني في الكويت تعرّض مطار الكويت الدولي لاستهداف من عدة طائرات درونز، وأسفر هذا الهجوم عن وقوع أضرار مادية فقط دون تسجيل أي إصابات بشرية، وفقا لوكالة الأنباء الكويتية "كونا".

كما أفادت وزارة الكهرباء الكويتية، أن 6 خطوط لنقل الكهرباء خرجت عن الخدمة نتيجة سقوط شظايا ناجمة عن التصدي للدرونز.

وفي البحرين، قالت وزارة الداخلية البحرينية في بيان إن عدوان إيراني سافر استهدف خزانات الوقود بإحدى المنشآت في محافظة المحرق والجهات المختصة تباشر إجراءاتها"، دون ذكر تفاصيل عن الهجوم أو طبيعته.

كما أعلنت الوزارة القبض على 4 مواطنين بدعوى "قيامهم بالتخابر مع الحرس الثوري الإيراني بإرسال صور وإحداثيات للأماكن الحيوية والهامة".

وأفادت وزارة الدفاع السعودية في بيانات متفرقة نشرتها على صفحتها بمنصة "إكس" باعتراض وتدمير 23 طائرة بدون طيار "درونز" في المنطقة الشرقية، وطائرتي درون في الربع الخالي كانتا متجهتين إلى حقل شيبة النفطي جنوب شرق المملكة.

بدورها، أعلنت الإمارات أن دفاعاتها الجوية تتصدّى لهجمات صاروخية وطائرات درونز قادمة من إيران. وجاء ذلك في بيانين متطابقين نشرتهما وزارة الدفاع الإماراتية فجر أمس، بفارق نحو ساعتين.

وقالت الوزارة في البيانين إن "الدفاعات الجوية الإماراتية تتعامل حاليًا مع اعتداءات صاروخية وطائرات مسيرة قادمة من إيران".

وذكرت أن "الأصوات المسموعة في مناطق متفرقة من الدولة هي نتيجة اعتراض كل من منظومات الدفاع الجوي للصواريخ البالستية، والمقاتلات للطائرات بدون طيار والجوالة".

وأفاد المكتب الإعلامي لدبي بأن حادث وقع في شارع الشيخ زايد نجم عن سقوط حطام ناتج عن عملية اعتراض.

وقالت هيئة عمليات التجارة البحرية ‌البريطانية إن مقذوفا مجهولا أصاب سفينة حاويات ⁠مما تسبب في اندلاع حريق صغير، على بعد 35 ميلا بحريا شمالي جبل علي في ‌الإمارات.

وأضافت ⁠الهيئة في بيان لها "جميع أفراد الطاقم بخير، ولم ⁠ترد تقارير عن أي آثار بيئية ⁠حتى الآن".

إلى ذلك، أعلنت إيطاليا تعرض قاعدتها العسكرية في إقليم كردستان العراق لهجوم بصاروخ.

وقالت وزارة الدفاع الإيطالية في بيان عبر منصة "إكس": "سقط صاروخ على قاعدتنا في أربيل"، مضيفة أنه "لا توجد إصابات أو خسائر بين الجنود، وجميعهم بخير".

وأدان وزير ‌الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، عبر "إكس"، الهجوم، وقال إن العسكريين ‌الإيطاليين لجأوا إلى مخبأ، وهم "جميعا بخير وآمنون".

ولدى إيطاليا نحو 300 جندي في أربيل يعملون على تدريب قوات الأمن في الإقليم.

من جهته، قال أوميد خوشناو محافظ أربيل إن المدينة تعرض لـ17 هجوما بطائرات درونز اللية الماضية، دون أن تسفر عن قتلى.

وفي الأردن، دوت صفارات الإنذار في عموم المدن الأردنية، الخميس، فيما قال الأمن العام الأردني إن شظايا سقطت وتسببت في أضرار محدودة بأحد خطوط المياه في منطقة الهاشمية بمحافظة الزرقاء.