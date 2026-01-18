نائب المستشار الألماني ردا على ترامب: لن نسمح بترهيبنا

أعرب لارس كلينجبايل نائب المستشار الألماني فريدريش ميرتس، عن اعتقاده بأنه لا يجوز لألمانيا أن تسمح لسياسة الولايات المتحدة بخصوص جزيرة جرينلاند أن ترهبها.

يُذْكَر أن كلينجبايل الذي يشغل أيضا منصب وزير المالية الألماني هو رئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي شريك الاتحاد المسيحي في الائتلاف الحاكم في ألمانيا.

وخلال فعالية استقبال العام الجديد التي أقامها فرع الحزب في ولاية راينلاند-بفالتس، قال كلينجبايل في مدينة دادن:" لا ينبغي أن ندع أنفسنا عرضة للابتزاز من خلال ما يحدث حاليا".

وأضاف كلينجبايل أن من غير الممكن السير في الطريق الذي يسلكه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وقال: "لن نسمح بأن يتم ترهيبنا، لا بالرسوم الجمركية، ولا بالكلمات، ولا بالتهديدات. يجب أن نكون واضحين، وغير منفعلين".

وجاءت تصريحاته بعد يوم من إعلان ترامب عن فرض رسوم جمركية على الدول التي أرسلت جنودًا في مهمة استطلاع لمناورة مشتركة في جزيرة جرينلاند؛ وهي ثماني دول أوروبية من بينها ألمانيا.

ولفت كلينجبايل إلى أنه يتفق بشدة مع المستشار الألماني في هذه القضية، وقال:" هناك تنسيق وثيق داخل الحكومة الفيدرالية. نحن نتشاور حاليًا بشكل مكثف مع الشركاء الأوروبيين، وسيكون هناك رد أوروبي على هذا التهديد والإعلان الذي صدر أمس"، وأردف أن ما يحدث وصل إلى أقصى حد للاحتمال.

وكان ترامب أعلن مساء أمس السبت عزمه فرض رسوم جمركية بنسبة 10 بالمئة على جميع السلع الواردة من ألمانيا، إضافة إلى الدنمارك والنرويج والسويد وفرنسا وبريطانيا وهولندا وفنلندا، اعتبارًا من أول فبراير المقبل، على أن يتم رفع هذه النسبة إلى 25 بالمئة بدءًا من أول يونيو المقبل، وكتب على منصته "تروث سوشيال" أن هذه الرسوم المتدرجة ستظل سارية إلى أن يتم التوصل إلى اتفاق بشأن "الشراء الكامل والشامل لجرينلاند".