الداخلية السورية تعلن بدء دخول وحداتها إلى مدينة الرقة لبسط الأمن

أعلنت وزارة الداخلية السورية، الأحد، بدء دخول وحداتها إلى مدينة الرقة (شمال شرق) تمهيدا لبسط الأمن والاستقرار بها، عقب الإعلان عن اتفاق وقف إطلاق النار مع "قسد".

وقالت الوزارة، في بيان: "بدأت وحداتنا بالدخول إلى مدينة الرقة، تمهيداً للانتشار المنظم في جميع أحيائها، ضمن خطة شاملة تهدف إلى بسط الأمن والاستقرار، وحماية المواطنين وممتلكاتهم العامة والخاصة".

وأضافت: "تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الوزارة المتواصلة لضبط الوضع الأمني في مختلف المدن والمناطق، وضمان بيئة آمنة ومستقرة لجميع المواطنين".

ومساء الأحد، أعلن الرئيس السوري أحمد الشرع، توقيع اتفاق وقف إطلاق النار واندماج "قسد" الكامل مع حكومة سوريا.

جاء ذلك بعد عملية عسكرية أطلقها الجيش السوري واستعاد من خلالها مناطق واسعة شرقي وشمال شرقي البلاد، إثر خروقات تنظيم "قسد" المتكررة لاتفاقاته الموقعة مع حكومة دمشق قبل نحو عام وتنصله من تطبيق بنودها.

وتبذل الحكومة السورية جهودا مكثفة لضبط الأمن في البلاد منذ الإطاحة بنظام بشار الأسد في 8 ديسمبر 2024.