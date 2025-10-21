ترامب للسفير الأسترالي خلال اجتماع في البيت الأبيض: أنا لا أحبك

في لحظة محرجة خلال اجتماع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي في البيت الأبيض، أمس الاثنين، قال الرئيس الأمريكي لكيفن رود، سفير أستراليا لدى واشنطن: "أنا لا أحبك… وربما لن أحبك أبدا".

وأثار هذا التعليق، الذي قيل على طاولة قاعة الاجتماعات، ضحك ألبانيزي ومسئولين أستراليين آخرين والصحفيين الحاضرين، وفقا لصحيفة "إندبندنت" البريطانية.

وكان رود قد وصف ترامب بأنه "معتوه القرية" في مقابلة سابقة أعيد تداولها عام 2024 عندما تم تأكيد تعيينه سفيرا لدى واشنطن.

وخلال الاجتماع في البيت الأبيض، التفت الرئيس الأمريكي نحو ألبانيزي، الذي كان يجلس على يمينه، وسأله: "هل قال أحد السفراء شيئا سيئا عني؟" فابتسم ألبانيزي ردا على سؤاله.

وقال ترامب مازحا بسرعة: "لا تخبرني، لا أريد أن أعرف".

ثم التفت الرئيس الأمريكي إلى ألبانيزي مجددا وسأله ما إذا كان الشخص المعني لا يزال يعمل في الحكومة الأسترالية، فضحك ألبانيزي وأشار بيده نحو السفير رود.

وهنا سأل ترامب رود: "هل قلت شيئا سيئا؟"، وحين بدأ السفير الأسترالي يوضح أن انتقاداته كانت قبل توليه منصبه كسفير، قاطعه ترامب قائلا: "أنا أيضا لا أحبك، وربما لن أحبك أبدا".