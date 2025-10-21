أعلن الدفاع المدني في غزة، تخصيص قطعة أرض لدفن الجثامين مجهولة الهوية التي تم تسلمها من جانب الاحتلال الاسرائيلي.

وقال الدفاع المدني، في بيان، اليوم الثلاثاء، إن قيادته وبمشاركة اللجنة الدولية للصليب الأحمر وممثلين عن وزارة الصحة ووزارة الأوقاف وبلدية دير البلح وشرطة دير البلح اتفقوا على تخصيص قطعة أرض لدفن الجثامين مجهولة الهوية.

وأضاف أن هذه الجثامين تم تسلمها من جانب الاحتلال الإسرائيلي، ولم يتم التعرف عليها من قبل المواطنين.

وأشار إلى أن الدفن سيكون غدًا الأربعاء، على أن ينطلق التشييع بموكب رسمي من داخل مستشفى ناصر بمحافظة خان يونس وصولا لمحافظة الوسطى على أن يتم دفن الجثامين داخل تلك المقبرة.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، قد أعلنت تسلم 15 جثة محتجزة لدى الاحتلال غير معروفة الهوية، ليصبح إجمالي الجثث المستلمة من الاحتلال 165 جثة.