إستونيا: تقرير جديد يؤكد سبب غرق العبارة إستونيا

لم يكشف تقرير نهائي صادر عن ثلاثة دول حول غرق العبارة إستونيا في بحر البلطيق عام 1994 عن أي معلومات جديدة بشأن أسباب الحادث.

وأفاد المحققون من إستونيا والسويد وفنلندا الذين قدموا التقرير، اليوم الثلاثاء، بأن العبارة غرقت بسبب تمزق جزء من مقدمتها.

وأعلنت لجان التحقيق التابعة للدول الثلاث في الحادث، خلال عرض التقرير في تالين، أنه لم توجد أي دلائل على وقوع انفجار على متن العبارة أو اصطدامها بسفينة أخرى أو بأجسام أخرى.

وخلصت اللجان، إلى أنه بناء على ذلك، لا يوجد ما يدعو للتشكيك في استنتاجات تقرير التحقيق الرسمي الصادر عام 1997.

وكانت العبارة إستونيا قد غرقت قبالة الساحل الجنوبي لفنلندا في سبتمبر 1994 وعلى متنها 989 شخصا. وأسفر الحادث عن وفاة 852 شخصا، بينما نجا 137 شخصا فقط.

وكانت هذه أكبر كارثة بحرية في تاريخ أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية.

ووفقا لتقرير عام 1997، كان سبب غرق العبارة هو تمزق غطاء مقدمتها القابل للرفع، وهو الجزء الذي يسمح بدخول أو خروج المركبات المحملة بالبضائع من وإلى العبارة.

ومع ذلك، على مر السنوات، تم التعبير مرارا عن شكوك بشأن ذلك.

وباشرت السلطات التحقيق الجديد عام 2021 بعد أن اكتشف صانعو أفلام وثائقية ثقوبا في هيكل السفينة.

ورغم ذلك، خلص فريق التحقيق متعدد الجنسيات إلى أن هذه الثقوب كانت ناجمة عن احتكاك السفينة بقاع البحر، نتيجة تحرك الحطام بشكل كبير مع مرور الوقت.