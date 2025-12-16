فيفا يخفض سعر بعض تذاكر كأس العالم 2026 لاحتواء غضب الجماهير

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

خفض الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أسعار بعض تذاكر نهائيات كأس العالم إلى 60 دولارا لأكثر مشجعي المنتخبات ولاءً بعد ردود فعل عالمية غاضبة.

وأكد فيفا اليوم الثلاثاء توفير تذاكر بسعر 60 دولارا لجميع مباريات البطولة في أمريكا الشمالية، وسيتم توزيعها على الاتحادات الوطنية التي تشارك منتخباتها في البطولة، وسوف تتولى هذه الاتحادات تحديد كيفية توزيعها على المشجعين الأكثر ولاءً الذين حضروا مباريات سابقة على أرضهم وخارجها.

وسبق أن عبر المشجعون حول العالم عن صدمتهم وغضبهم الأسبوع الماضي بعد أن شاهدوا خطط الفيفا المتعلقة بالتذاكر، والتي لم تمنح الفرق المشاركة أي تذاكر ضمن الفئة الأقل سعرا.

وتراوحت أسعار التذاكر الأرخص بين 120 و265 دولارا لمباريات دور المجموعات التي لا تشمل مباريات المنتخبات المضيفة الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

واجه الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) انتقادات حادة، خاصة في أوروبا، بسبب استراتيجيته لتسعير تذاكر كأس العالم.