راشفورد يقود هجوم برشلونة أمام جوادالاخارا في كأس ملك إسبانيا

أعلن هانز فليك، المدير الفني لبرشلونة، التشكيل الرسمي للفريق الكتالوني لمواجهة جوادالاخارا مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الدور الـ32 من كأس الملك الإسباني موسم 2025-26.

وتُقام المباراة على ملعب جوادالاخارا، وتنطلق في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر بتوقيت السعودية، في مواجهة يسعى فيها برشلونة لتأكيد تفوقه وإظهار جاهزيته لمواصلة المنافسة على جميع البطولات المحلية.

وجاء تشكيل برشلونة كالتالي:

حراسة المرمى: تير شتيجن

خط الدفاع: كريستنسن – إريك جارسيا – بيرنال – جوفري

خط الوسط: فيرمين لوبيز – مارك كاسادو – فرانكي دي يونج

خط الهجوم: لامين يامال – ماركوس راشفورد – روني بردجي

ويعول هانز فليك على قدرات راشفورد في قيادة الهجوم وصناعة الفارق أمام المنافس، إلى جانب الدور المهم للاعبين الشباب مثل يامال وبردجي، في محاولة لتحقيق الفوز والتأهل إلى الدور التالي.

تأتي هذه المباراة ضمن سعي برشلونة لاستعادة التوازن بعد بعض النتائج المتذبذبة محليًا وقاريًا، كما تمثل فرصة لتجربة بعض البدلاء وإدخال التشكيلات التكتيكية المختلفة قبل المواجهات الكبرى القادمة.