صوّت مجلس الشيوخ الأمريكي، الثلاثاء، لصالح إلغاء العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على سوريا خلال حكم الرئيس المخلوع بشار الأسد.

وهذا التصويت "إجرائي روتيني" يسبق انعقاد جلسة التصويت الرسمية، لمنع أي تعطيل أثناء التصويت النهائي، بحسب وكالة الأنباء السورية (سانا) دون ذكر موعد للتصويت المقبل.

وقالت الوكالة إن مجلس الشيوخ شهد اليوم تصويتا على مشروع قانون موازنة الدفاع الوطني للسنة المالية 2026، والذي يتضمن بندا يلغي عقوبات قانون "قيصر".

وأوضحت أن 76 عضوا بمجلس الشيوخ صوتوا لصالح تفعيل ما يسمّى بإنهاء النقاش بشأن الاقتراح بالموافقة على تعديل مجلس النواب على مشروع القانون، مقابل 20 عضوا صوّتوا ضده.

وبعد أن يجري مجلس الشيوخ، حيث يمتلك الجمهوريون الأغلبية، التصويت النهائي بإقرار مشروع القانون، يوقع عليه الرئيس دونالد ترامب، ليدخل إلغاء العقوبات حيز التنفيذ.

وفي 11 ديسمبر 2019، أقر الكونغرس الأمريكي "قانون قيصر" لمعاقبة أركان نظام الرئيس السوري آنذاك بشار الأسد على "جرائم حرب" ارتكبها بحق المدنيين.

والخميس الماضي، صوّت مجلس النواب لصالح إلغاء هذه العقوبات.

ورحب وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني آنذاك بهذه الخطوة، معتبرا إياها "انتصارا للحق ولصمود السوريين، وتجسيد لنجاح الدبلوماسية السورية".

وفي 10 نوفمبر الماضي، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية تعليق العقوبات المفروضة على سوريا ضمن "قانون قيصر" لمدة 180 يوما.

ومن شأن إلغاء القانون، الذي فرض عقوبات اقتصادية ومالية واسعة النطاق، أن يمهد الطريق لعودة الاستثمارات والمساعدات الأجنبية لدعم الإدارة السورية الجديدة.

وجرى توقيع قانون قيصر خلال ولاية ترامب الرئاسية الأولى، لكن تطورات سوريا أواخر العام الماضي دفعته إلى العمل على إلغائه.

ففي 8 ديسمبر 2024 دخل الثوار السوريون العاصمة دمشق، معلنين الإطاحة بنظام بشار الأسد (2000 ـ 2024)، الذي ورث الحكم عن والده حافظ (1971 ـ 2000).