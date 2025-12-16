بريطانيا: اعتقال شخصين بتهمة الانتماء لحزب الله والمشاركة في تدريبات إرهابية

مثل بريطانيان من أصل لبناني، اليوم الثلاثاء، أمام محكمة في لندن، ووُجهت لهما تهم بالانتماء إلى جماعة حزب الله اللبنانية وحضور معسكرات تدريب على الإرهاب في لبنان، واتُهم أحدهما بالمساعدة في شراء أجزاء لطائرات بدون طيار "درونز".

واتُهم أنيس مكي (40 عامًا) بحضور معسكر تدريب "إرهابي" في مطار بركة الجبور في لبنان عام 2021، والتورط في الإعداد لأعمال إرهابية، والانتماء لحزب الله، والتعبير عن دعمه للجماعة وحركة حماس الفلسطينية، بحسب وكالة رويترز.

أما محمد هادي (33 عامًا) فمتهم بالانتماء لحزب الله وحضور معسكر تدريب في بافليه بجنوب لبنان عام 2015، وفي مطار بركة الجبور عام 2021، وقد دفع ببراءته من الاتهامات.

وقالت المدعية العامة كريستيل بوس لمحكمة وستمنستر الجزئية إن هادي "عضو راسخ في حزب الله"، وإن السلطات عثرت على صور له "وهو يتدرب في معسكر يسيطر عليه حزب الله ويؤدي تدريبات على احتجاز الرهائن عام 2015".

وأضافت أن مكي كان لديه إمكانية الوصول إلى "شبكة واسعة النطاق تابعة لحزب الله" مرتبطة بتسهيل الحصول على قطع لاستخدامها في طائرات الدرونز.

وأمر القاضي بول جولدسبرينج بحبس الرجلين احتياطيًا لحين مثولهما مرة أخرى أمام محكمة أولد بيلي في لندن في 16 يناير.

واعتُقل الرجلان في منزليهما بلندن في أبريل، وأعيد اعتقالهما الأسبوع الماضي بعد توجيه تسع تهم تتعلق بالإرهاب.

وقال دومينيك ميرفي، رئيس شرطة مكافحة الإرهاب في لندن، في بيان قبل جلسة اليوم: "أود أن أطمئن الجمهور بأنني لا أعتبر أن هناك تهديدًا في الوقت الراهن للعامة نتيجة لأنشطة هذين الشخصين".