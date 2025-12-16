الجيش الألماني ينهي مهمة نظام باتريوت لحماية المجال الجوي للناتو في بولندا

أنهى الجيش الألماني، نشر نظام الدفاع الجوي باتريوت لحماية المجال الجوي لحلف شمال الأطلسي "ناتو" فوق بولندا، وكذلك لحماية النقطة العسكرية الحيوية في مدينة رزيشوف.

وأفادت وزارة الدفاع الألمانية في برلين، بأن آخر الجنود الألمان عادوا إلى الوطن بعد تسليم المهمة إلى هولندا.

وتم نشر حوالي 200 رجل وامرأة من قوات الدفاع الصاروخي التابعة لسلاح الجو الألماني في يناير الماضي في مدينة رزيشوف، مع وحدتين من نظام باتريوت.

وكان مقرّرًا في البداية أن تستمر المهمة نحو ستة أشهر، لكنها امتدت حتى ديسمبر الجاري، لأسباب تضمنت تأمين الإمدادات للقوات الأوكرانية.

وفي إشارة إلى انتهاكات مسيرات روسية للمجال الجوي في دول تابعة للناتو من بينها بولندا، قال وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس:"خلال الأشهر الماضية، واجه جنودنا في بولندا طيفا واسعا من الاستفزازات والتهديدات الهجينة. وخلال ذلك، تصرفوا بحزم وفي الوقت نفسه بحكمة".

ووجّه الوزير المنتمي للحزب الاشتراكي الديمقراطي، شكره للجنود، وقال إنهم شكّلوا دعمًا مهمًا للدفاع الجوي للناتو في الجناح الشرقي، ومثّلوا ألمانيا بشكل متميّز.

ونشر سلاح الجو الألماني في قاعدة مالبورك العسكرية في بولندا مقاتلات من طراز "يوروفايتر" لحماية الجناح الشرقي للحلف.

ووفقًا لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، تم استنفار هذه المقاتلات اليوم الثلاثاء بسبب أنشطة مصدرها جيب كالينينجراد الروسي المجاور، وأقلعت الطائرات في ما يُعرف بـ"إقلاع استنفاري" لتقييم الوضع والتصدي لأي تهديدات محتملة في الأجواء.