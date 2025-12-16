سفير مصر بالكويت: الجالية المصرية بالكويت تصدرت المشهد الانتخابي بجميع مراحل انتخابات النواب

أكد السفير محمد أبو الوفا سفير مصر بالكويت، تصدر الجالية المصرية بالكويت المشهد الانتخابي في جميع مراحل انتخابات مجلس النواب 2025.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «الخلاصة» عبر قناة «المحور» مساء الثلاثاء، إنّ معدلات الإقبال في جولة الإعادة للمرحلة الثانية من انتخابات النواب ضمن المعدلات الطبيعية وإن كانت أقل من المرحلة الأولى، نظرًا لاستبعاد عدد من المرشحين.

وأضاف أنَّ معدلات الإقبال على اللجان الانتخابية بأرض المعارض في منطقة مشرف بالكويت تزداد بعد الساعة الثالثة عصرًا، بسبب إجراء الانتخابات في أيام عمل.

ولفت إلى أن إقامة اللجان الانتخابية بأرض المعارض منحهم الفرصة لإخراج العملية الانتخابية بشكل منظم، وسهلت على الناخبين الانتهاء منها في دقائق.

وأشار إلى وجود فريق عمل متكامل لإرشاد الناخبيين للجان الفرعية عن الدوائر الانتخابية التي لهم الحق في التصويت داخلها.

وأوضح أن هناك عملية ربط إلكتروني تتم بشكل مباشر مع الهيئة الوطنية للانتخابات، بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وواصلت الجالية المصرية فى الكويت التصويت فى ثانى وآخر، أيام اقتراع المصريين بالخارج فى جولة الإعادة للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب، بمقر اللجنة الانتخابية بأرض المعارض بمنطقة مشرف فى الكويت.

وبدأت أمس الاثنين، أول أيام جولة الإعادة للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025، والتي تشمل 55 دائرة في 13 محافظة وتجرى على مدار يومين بالخارج.