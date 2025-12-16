الشوط الأول بين مصر ونيجيريا ينتهي بالتعادل الإيجابي 1-1

انتهى الشوط الأول من المباراة الودية بين منتخب مصر ومنتخب نيجيريا بالتعادل الإيجابي 1-1، في آخر التجارب التحضيرية قبل انطلاق منافسات بطولة أمم إفريقيا 2025 بالمغرب، المقرر إقامتها من 21 ديسمبر الجاري حتى 18 يناير المقبل.

وسجل محمود صابر هدف التقدم لمصر في الدقيقة 26، قبل أن يتمكن المنتخب النيجيري من تعديل النتيجة في الدقيقة 45 عن طريق تشيدوزي أوازيم، ليحسم الفريقان الشوط الأول بالتعادل.

وتأتي هذه المباراة ضمن استعدادات المنتخبين لاختبار جاهزيتهما الفنية قبل البطولة القارية، كما تمنح الجهازين الفنيين فرصة لتجربة التشكيلات المختلفة وضبط إيقاع اللعب قبل المنافسات الرسمية.