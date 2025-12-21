زيلينسكي يدعو لمشاورات أوسع مع الشركاء الأوروبيين

دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأحد، إلى إجراء مشاورات أوسع مع الشركاء الأوروبيين بعد المحادثات التي جرت بين الفريقين الأمريكي والأوكراني في ولاية فلوريدا.

وقال زيلينسكي عبر تطبيق تيليجرام :"إننا نتحرك بوتيرة سريعة إلى حد ما، وفريقنا في فلوريدا يعمل مع الجانب الأمريكي"، وفقا لوكالة رويترز للأنباء.

ويناقش مفاوضون أوروبيون وأوكرانيون إدخال تغييرات على المقترحات الأمريكية للتوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب المستمرة منذ ما يقرب من أربع سنوات، وإن كان من غير الواضح بالضبط ما هي التغييرات التي أدخلت على المقترحات الأمريكية الأصلية.

والتقى مفاوضون أمريكيون بمسئولين روس في ولاية فلوريدا أمس السبت، بحسب وكالة رويترز للأنباء.

وقال مبعوث الرئيس الروسي الخاص كيريل دميترييف للصحفيين بعد اجتماعه مع المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف وصهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، جاريد كوشنر، إن المحادثات كانت بناءة وستستمر اليوم الأحد.

من جهته، صرح يوري أوشاكوف كبير مساعدي الرئيس الروسي لشئون السياسة الخارجية، اليوم الأحد، بأنه متأكد من أن فرص السلام في أوكرانيا لم تتحسن بعد التغييرات التي أدخلها الأوروبيون والأوكرانيون على الخطة الأمريكية المقترحة لإنهاء الحرب.

وأضاف أوشاكوف في تصريحات للصحفيين: "هذه ليست توقعات.. أنا على يقين من أن المقترحات التي طرحها الأوروبيون والأوكرانيون أو يحاولون طرحها لا تحسن الوثيقة بالتأكيد ولا تحسن إمكانية تحقيق سلام طويل الأمد"، وفقا لوكالة إنترفاكس الروسية للأنباء.