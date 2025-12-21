رئيس القومي لحقوق الإنسان: أبو الغيط دافع بصدق عن قضايا العرب وفي مقدمتها القضية الفلسطينية

قال السفير محمود كارم رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن الإنجازات التي قدمها الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط خلال سنوات خدمته لم تكن مجرد واجبات يؤديها، بل كانت انعكاسا لإيمان عميق بضرورة حماية النظام العربي، وتفعيل الدبلوماسية الجماعية، والبحث عن مسارات للحلول بدل الانزلاق نحو الصراع.

وأضاف كارم خلال كلمة في توديع أبو الغيط بمقر جامعة الدول العربية، أن خلال سنوات خدمته شهدنا حرصه الصادق على الدفاع عن قضايا العرب، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، التي لم تغب عن خطابه ولا جهوده يوما.

وأوضح أنه تصدى للملفات المعقدة بروح المسئولية، واتخذ المواقف التي حفظت للجامعة دورها ومكانتها وأعاد لها حضورًا فاعلا في قضايا الأمة، فكان صوتا عربيًا عقلانيا ثابتا، يدعو إلى الحكمة، ويحفظ توازن المواقف، ويعمل بلا كلل من أجل تعزيز التضامن العربي في زمن كثرت فيه التحديات وتشابكت الأزمات.

وتابع: "أننا اليوم، إذ نودعه، فإنما تعرب عن تقديرنا الكبير لما بذله من جهود، وعن امتناننا لما قدمه من عطاء، تاريخ العمل العربي المشترك وعن اعتزازنا بما تركه من أثر"، مؤكدا أن بصماته ستبقى حاضرة، وأن مسيرته ستظل علامة مضيئة.

وأشار إلى أن أبو الغيط قامة عربية رفيعة، ومسئولاً حمل الأمانة بجدارة واقتدار، رجلا سخر خبرته الطويلة ورؤيته العميقة لخدمة العمل العربي المشترك، مضيفا: الأمين العام أحمد أبو الغيط أتم مهمته في قيادة جامعة الدول والدولي العربية، تاركا بصمة لا تمحى في سجل العمل الدبلوماسي والإقليمي.