مقتل 9 وإصابة 10 آخرين في إطلاق نار بجنوب إفريقيا

قالت الشرطة في جنوب إفريقيا اليوم الأحد، إن تسعة أشخاص قتلوا وأصيب 10 في واقعة إطلاق نار خلال ساعات الصباح الأولى في بلدة بيكرسدال جنوب غربي جوهانسبرج، وإن السلطات أطلقت عملية بحث واسعة النطاق عن المشتبه بهم المجهولين.

ووفقا لبيان الشرطة، وقع الهجوم قبيل الساعة الواحدة صباحا بالتوقيت المحلي (23:00 بتوقيت جرينتش) في حانة مرخصة في بيكرسدال، وذلك حسبما نشرته وكالة «رويترز».

وذكرت الشرطة أن نحو 12 مشتبها بهم كانوا يستقلون حافلة صغيرة بيضاء وسيارة سيدان فضية اللون، أطلقوا النار على رواد الحانة واستمروا في إطلاق النار عشوائيا أثناء فرارهم من المكان، مضيفة أن دوافع إطلاق النار ستحدد من خلال التحقيقات.

وقالت الشرطة إنه جرى نقل المصابين إلى مرافق طبية لتلقي العلاج.

وبيكرسدال جزء من بلدية راند وست سيتي، التي يصف موقعها الإلكتروني البلدة بأنها منطقة تعاني من ارتفاع معدلات البطالة والفقر نتيجة تراجع تعدين الذهب.

ولدى جنوب أفريقيا، صاحبة أكبر اقتصادات القارة، واحد من أعلى معدلات جرائم القتل في العالم، إذ يبلغ في المتوسط حوالي 60 جريمة قتل يوميا.