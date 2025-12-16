الأمم المتحدة تحذر من تصاعد العنف في كردفان السودانية: 104 قتلى بينهم 43 طفلا منذ بداية ديسمبر

أعلنت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، مقتل ما لا يقل عن 104 أشخاص، بينهم 43 طفلًا، في هجمات متعددة بطائرات بدون طيار ("درونز") في منطقة كردفان السودانية منذ الرابع من ديسمبر الجاري.

وقال فولكر تورك، المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان: "أشعر بالقلق إزاء زيادة حدة الأعمال القتالية"، في إشارة إلى الاشتباكات القائمة بين الجيش السوداني وميليشيا الدعم السريع والحركة الشعبية لتحرير السودان-شمال في كردفان، وفق ما نقلته وكالة رويترز.

ولم تُذكر تفاصيل إضافية عن الجهة المسؤولة عن الغارات الجوية، التي استهدفت مستشفيات وروضة أطفال وقاعدة للأمم المتحدة.

وتشهد ولايات إقليم كردفان الثلاث (شمال، غرب، جنوب) اشتباكات عنيفة منذ أسابيع بين الجيش السوداني و"الدعم السريع"، ما تسبب في نزوح عشرات الآلاف خلال الفترة الأخيرة.

ويأتي ذلك في ظل سيطرة "الدعم السريع" على خمس ولايات في دارفور غربًا، باستثناء أجزاء من شمال دارفور التي لا تزال تحت سيطرة الجيش السوداني، الذي يسيطر بدوره على معظم الولايات الـ13 المتبقية، بما فيها العاصمة الخرطوم.