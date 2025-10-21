كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن ارتفاع قيمة الصادرات المصرية لدول الاتحاد الأوروبي لتسجل 6.8 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2025 مقابل 6.1 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2024 بنسبة ارتفاع قدرها 11.1%، بينما بلغت قيمة الواردات المصرية 9.2 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2025 مقابل 10.2 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2024 بنسبة انخفاض قدرها 9.5%.

وأشار الإحصاء إلى انخفاض طفيف في قيمة التبادل التجاري بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي لتصل إلى 16 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2025 مقابل 16.3 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2024 بنسبة انخفاض قدرها 1.8%.

وبحسب الإحصاء، جاء إيطاليا في صدارة أعلى 10 دول بالاتحاد الأوروبي استيراداً من مصر خلال النصف الأول من عام 2025، بقيمة 1.9 مليار دولار، يليها إسبانيا بقيمة 712.1 مليون دولار، ثم هولندا بقيمة 620.1 مليون دولار، وألمانيا بقيمة 592.5 مليون دولار، وفرنسا بقيمة 498.8 مليون دولار، واليونان بقيمة 388.4 مليون دولار، ورومانيا بقيمة 348.3 مليون دولار، وسلوفينيا بقيمة 246.7 مليون دولار، وبلجيكا بقيمة 237.8 مليون دولار، بولندا بقيمة 237.7 مليون دولار.

فيما جاءت ألمانيا في مقدمه أعلى 10 دول بالاتحاد الأوروبي تصديراً إلى مصر خلال النصف الأول من عام 2025 بقيمة ملياري دولار، يليها إيطاليا بقيمة 1.4 مليار دولار، ثم إسبانيا بقيمة 802 مليون دولار، وفرنسا بقيمة 795.3 مليون دولار، والسويد بقيمة 663.3 مليون دولار، وهولندا بقيمة 501.5 مليون دولار، وبلجيكا بقيمة 471.8 مليون دولار، وقبرص بقيمة 303.3 مليون دولار، وفنلندا بقيمة 269 مليون دولار، وبولندا بقيمة 252.5 مليون دولار.

ووفق للإحصاء، بلغت قيمة استثمارات دول الاتحاد الأوروبي في مصر 2.7 مليار دولار خلال النصف الأول من العام المالي 2024-2025 مقابل 2.6 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالي 2023-2024 بنسبة ارتفاع قدرها 2.6%.

وجاءت ايطاليا في مقدمه أعلى 10 دول بالاتحاد الأوروبي استثماراً في مصر خلال النصف الأول من العام المالي 2024-2025 بقيمة 1.2 مليار دولار، يليها هولندا بقيمة 448.1 مليون دولار، ثم فرنسا بقيمة 248.6 مليون دولار، وألمانيا بقيمة 222 مليون دولار، وبلجيكا بقيمة 184.6 مليون دولار، والسويد بقيمة 73.7 مليون دولار، وإسبانيا بقيمة 61.4 مليون دولار، والدنمارك بقيمة 44.1 مليون دولار، وأيرلندا بقيمة 30.7 مليون دولار، ولوكسمبورج بقيمة 24.8 مليون دولار.