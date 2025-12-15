الإعدام للمتهم بقتل ابن عشيقته من ذوي الإعاقة في الدقهلية

قررت محكمة جنايات المنصورة، اليوم الاثنين، إحالة أوراق عامل إلى فضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في قرار إعدامه، وحددت جلسة 14 فبراير المقبل للنطق بالحكم، لإدانته بقتل ابن عشيقته من ذوي الإعاقة، نتيجة وجود علاقة عاطفية بينه وبين والدة المجني عليه.

صدر القرار برئاسة المستشار وائل كمال صالح، رئيس المحكمة، وعضوية المستشار رامي منصور عباس، والمستشار أحمد عبد الرازق شطا، والمستشار محمد حسين عامر، وبحضور المستشار أكرم سرحان، ممثل النيابة العامة، في القضية رقم 11938 لسنة 2023 جنايات مركز منية النصر، والمقيدة برقم 2649 لسنة 2023 كلي شمال المنصورة.

وكان المستشار المحامي العام لنيابة شمال المنصورة قد أحال المتهم "محمود.ر.م.ص"، 30 عامًا، عاطل ومقيم مركز المحلة بمحافظة الغربية، إلى محكمة الجنايات المختصة، بعد ثبوت قيامه في 31/8/2023 بدائرة مركز منية النصر – محافظة الدقهلية، بقتل الطفل "محمد جعفر رفعت"، الذي لم يبلغ من العمر 18 عامًا ومن ذوي الإعاقة، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد.

وأظهرت التحقيقات أن المتهم، على أثر علاقة عاطفية بينه وبين والدة المجني عليه ورغبته في التخلص منه لوقوفه عائقًا أمام انتقال الأخيرة رفقته، قرر قتله. وعقب انفرده بالطفل في المسكن، استغل إعاقته وعجزه عن الحركة، وقام بكتم أنفاسه ورطم رأسه بالأرض، ما أدى إلى إصاباته الموثقة في تقرير الصفة التشريحية، والتي أودت بحياته.

وشهدت "شيماء.ع.ح"، 33 عامًا، ربة منزل ومقيمة ميت عاصم مركز منية النصر، أنه على أثر خلافات زوجية بين شقيقتها وزوجها – والد المجني عليه – حضرت شقيقتها مع نجلها المتوفى والمتهم للإقامة معها، وأثناء عودتها إلى المسكن، شاهدت المتهم وهو يكتم أنفاس الطفل ويرطم رأسه بالأرض، فقامت بنقله إلى المستشفى، مؤكدة قصد المتهم بإزهاق روح الطفل مستغلًا إعاقته وعدم قدرته على الحركة، لتسهيل الزواج من والدة المجني عليه بعد طلاقها.

وأشار الرائد محمد صبح أبوالمجد، رئيس مباحث مركز شرطة منية النصر، إلى أن تحرياته السرية أكدت صحة ارتكاب المتهم للجريمة ووجود علاقة عاطفية بينه وبين والدة المجني عليه، حيث تركت الأم نجلها رفقة المتهم وشقيقتها الشاهدة في مسكنها أثناء وقوع الجريمة.