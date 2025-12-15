سانا: عصابات الهجري تغتال شاعرا سوريا بالسويداء

أفادت وكالة الأنباء السورية، الاثنين، بمقتل الشاعر والناشط في محافظة السويداء جنوبي البلاد أنور فوزات الشاعر، بعد تعرضه لإطلاق نار أمام منزله، على يد عصابات تابعة لحكمت الهجري أحد مشايخ العقل.

ولدروز السويداء 3 مشايخ عقل (مراجع دينية) بمواقف قد تختلف أحيانا، وهم حكمت الهجري، وحمود الحناوي، ويوسف جربوع، بينما يعتبر أتباع الهجري أقلية لا تمثل الموقف الحقيقي للطائفة.

وأشارت الوكالة، إلى أن الشاعر "قُتل مساء أمس (الأحد) إثر تعرضه لإطلاق نار من قبل مسلح مجهول أمام منزله في قرية بوسان بريف السويداء الشرقي".

ونقلت عن مصادر محلية قولها إن "مجموعات خارجة عن القانون تسمى الحرس الوطني، والتي تتبع لحكمت الهجري، تقف وراء عملية الاغتيال بسبب مواقف الشاعر الناقدة لتلك الميليشيات وممارساتها".

وأوضحت مصادر طبية أن "الشاعر وصل إلى المشفى الوطني في السويداء مفارقا الحياة بعد إصابته بثلاث طلقات نارية، إحداها في الرأس"، وفق المصدر ذاته.

ولفتت إلى أن آخر منشور للشاعر على مواقع التواصل الاجتماعي تضمّن انتقادات للمجموعات الخارجة عن القانون، حيث وصفها بأنها "ذيل" تركه النظام البائد في السويداء.

وتأتي عملية اغتيال الشاعر بعد نحو أسبوعين من مقتل رجلي الدين رائد المتني وماهر فلحوط، الذين فارقا الحياة تحت التعذيب عقب اعتقالهما من قِبَل فصيل تابع لعصابات الهجري يُعرف باسم "الحرس الوطني".

ويحدث هذا في ظل حالة من الانفلات الأمني تشهدها محافظة السويداء، وهو ما دفع الأهالي إلى المطالبة بعودة مؤسسات الدولة الشرعية لضمان حماية المواطنين، وحصر السلاح، وإنهاء حالة الفوضى القائمة.

وتشهد المحافظة اتفاقا لوقف إطلاق النار منذ يوليو الماضي، عقب اشتباكات مسلحة بين عشائر بدوية ودروز، خلفت مئات القتلى والجرحى.

لكن مجموعات الهجري خرقته مرارا واستهدفت نقاطا عسكرية، بينما التزمت الحكومة بالاتفاق وسهلت عمليات إجلاء الراغبين، ودخول المساعدات الإنسانية.

ومنذ سقوط نظام بشار الأسد في 8 ديسمبر 2024، تسعى الحكومة السورية إلى فرض الأمن في البلاد، بينما تصر بعض المجموعات على بث الفوضى وحمل السلاح، وهو ما أكدت دمشق أنها لن تسمح به، مشيرة إلى عزمها بسط سيطرتها على كامل الأراضي السورية.