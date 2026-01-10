الخارجية السورية: العملية في حلب ليست حملة عسكرية ولا تنطوي على أي تغيير ديموغرافي

أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين السورية، مساء السبت، أن الحكومة السورية نفذت عملية إنفاذ قانون، محدودة النطاق والأهداف، في أحياء محددة من مدينة حلب، هما حيا الشيخ مقصود والأشرفية.

وأشارت في بيان، إلى «اتخاذ هذه الإجراءات - التي التزمت بها الدولة السورية بالشفافية وسيادة القانون ومبادئ عدم التمييز - لاستعادة النظام العام وحماية المدنيين، عقب انتهاكات متكررة للترتيبات الأمنية المتفق عليها مع وحدات حماية الشعب التابعة لحزب الاتحاد الديمقراطي، والتي أدت لإلحاق الأذى بالمدنيين».

وذكرت أن «الحكومة السورية انتهجت منذ تاريخ التحرير في الثامن من ديسمبر لعام 2024، نهجا وطنيا شاملا؛ يهدف إلى توحيد المسار الأمني، وتوطيد سلطة مؤسسات الدولة الشرعية كشرط أساسي للاستقرار».

ولفتت إلى «التوصل لاتفاقيات أمنية في أبريل 2025 بهدف إنهاء جميع المظاهر العسكرية غير الحكومية في الحيين، إلا أن هذه الاتفاقيات تراجعت لاحقًا إثر الانتهاكات المتكررة، بما في ذلك الهجمات المسلحة التي انطلقت من داخل الحيين ضد المناطق السكنية في مدينة حلب في السابع والثامن من يناير 2026، وأسفرت عن سقوط ضحايا مدنيين».

وأكدت أن «هذا التدخل لا يُعد حملة عسكرية، ولا ينطوي على أي تغيير ديموغرافي، ولا يستهدف أي فئة سكانية على أسس عرقية أو دينية، إذ اقتصر على جماعات مسلحة محددة تعمل خارج أي إطار أمني متفق عليه، والتي عرقلت أنشطتها تنفيذ التفاهمات السابقة وارتبطت بانتهاكات خطيرة بما في ذلك تجنيد القاصرين».

وأعلنت هيئة العمليات في الجيش العربي السوري عن وقف جميع العمليات العسكرية داخل حي الشيخ مقصود بمدينة حلب، بدءا من الساعة 03:00 بعد الظهر (بالتوقيت المحلي).

وقالت في تصريحات لوكالة الأنباء السورية الرسمية، مساء السبت، إنه «سيتم ترحيل مسلحي تنظيم قسد المتحصنين في مستشفى ياسين باتجاه مدينة الطبقة، مع سحب أسلحتهم».

وأشارت إلى أن الجيش سيبدأ بتسليم جميع المرافق الصحية والحكومية إلى مؤسسات الدولة، وينسحب تدريجياً من شوارع حي الشيخ مقصود.