اقتلع الجيش الإسرائيلي، الاثنين، نحو 400 شجرة زيتون من أراضي الفلسطينيين في بلدة بُدرس غرب مدينة رام الله وسط الضفة الغربية.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) إن "قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتلعت اليوم نحو 400 شجرة زيتون، بعد شروعها بتجريف مساحات واسعة من أراضي المواطنين في قرية بدرس".

وطال التجريف ما يقارب 35 دونما من الأراضي الزراعية المحاذية لجدار الفصل العنصري المقام على أراضي القرية، بحسب "وفا".

ونقلت الوكالة عن رئيس المجلس القروي في بدرس، عبد الناصر مرار، قوله إن "عمليات التجريف شملت أراضي مزروعة بأشجار زيتون معمّرة، يزيد عمر بعضها على عشرات السنين".

وأضاف أن هذه الاعتداءات تمت "بحماية مشددة من قوات الاحتلال التي منعت أصحاب الأراضي من الوصول إليها أو الاعتراض على ما يجري".