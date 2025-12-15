تجاوزت التبرعات المجمعة للسوري أحمد الأحمد حاجز المليون دولار، وهو الرجل الذي أصيب بطلقات نارية في أثناء قيامه بعمل بطولي بنزع سلاح المهاجم في حادثة إطلاق النار المأساوية بشاطئ بوندي في سيدني، بحسب شبكة "القدس" الإخبارية.

ونقل الأحمد (43 عاما)، وهو أب لطفلين وصاحب متجر فواكه، إلى المستشفى مصابا بطلقتين في كتفه بعد مصارعة مطلق النار على شاطئ بوندي، يوم الأحد.

وأدت اللقطات المتداولة على نطاق واسع إلى إطلاق حملة لجمع التبرعات على موقع "GoFundMe" لدعم الأحمد.

تجاوزت الحملة مليون دولار أمريكي، مع ما يزيد على 18 ألف تبرع، وساهم الملياردير الأمريكي بيل أكمان بمبلغ 100 ألف دولار في الحملة. وفق صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.