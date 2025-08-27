أغنية نسيت اسمي لآمال ماهر تتخطى 3 ملايين مشاهدة في شهر

استطاعت المطربة آمال ماهر، أن تحقق نجاحا كبيرا من خلال ألبومها الغنائي الجديد "حاجة غير"، ومنهم أغنية "نسيت اسمي" التي تخطت مشاهداتها حاجز 3 ملايين مشاهدة في خلال شهر واحد.

وطرحت آمال ماهر، في وقت سابق، أغنيات ألبومها مصورة بطريقة الفيديو كليب عبر قناتها الرسمية على يوتيوب تباعا، وتنوعت أغنيات الألبوم لتتناول موضوعات الخيانة والغدر والإهمال والحب والنسيان والاهتمام بين الشريكين.

وأغنية "نسيت اسمي" من كلمات نادر عبدالله، وألحان مدين، والفيديو كليب إخراج بسام الترك.

وتقول كلماتها: "نسيت اسمي نسيت كنت في حياتك إيه نسيت شكلي وبتشبه عليا كمان خدتك الدنيا سيبتها مني تاخدك ليه كأنك كنت متلكك على النسيان.. معايا إزاي بتتصرف بلا مبالاة، وقادر عادي من بعدي تعيش في هدوء يا بني آدم طب إزعل ع اللي سوا عشناه بدل مأنت بتتعامل بقلة ذوق.. غلطت أنا لما حنيتلك وجيت على بالي فأنا جيتلك لكن يا خسارة شكلي غلطت فالعنوان حبيبي مقابلتك ليا، مكانتش تليق بيا أنا مش حد ع الماشي عرفته زمان".

واستطاعت أغنية "نسيت اسمي"، أن تتصدر اهتمام المتابعين على منصات التواصل الاجتماعي وخصوصا تيك توك، إذ تداول الرواد مقاطع الأغنية مع دمجها بفيديوهات قصيرة.

وتكون ألبوم "حاجة غير" من 10 أغنيات، وهي: "نسيت اسمي"، و"حاجة غير"، و"مضمونة"، و"خبر عاجل"، و"لو لينا عمر"، و"ليه سكتوا"، و"عقدة حياتي"، و"اتراضيت"، و"يا جبروتك"، و"رقم واحد".