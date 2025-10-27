سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

بحث وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، والمسئول بوزارة الخارجية الأمريكية جيرمي لوين، الاثنين، سبل الحفاظ على وقف إطلاق النار في قطاع غزة بين إسرائيل وحركة "حماس".

جاء ذلك خلال لقاء بالعاصمة عمان، جمع الصفدي مع لوين، وكيل وزارة الخارجية الأمريكية لشئون المساعدات الخارجية والشئون الإنسانية والحرية الدينية، وفق بيان وزارة الخارجية الأردنية.

وقالت الوزارة، إن الجانبين بحثا "سبل تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين الأردن والولايات المتحدة، وتطورات الأوضاع في المنطقة".

كما بحثا الجهود المبذولة للحفاظ على وقف إطلاق النار في غزة وإدخال المساعدات إلى القطاع بشكل فوري وكاف، وضمان تنفيذ كل بنود اتفاق وقف إطلاق النار.

وثمن الصفدي، الجهود التي بذلها الرئيس الأميركي دونالد ترامب للتوصل لاتفاق وقف إطلاق النار ومقترحه حول إنهاء الحرب (الإبادة الإسرائيلية) في غزة وإدخال المساعدات، وإعادة البناء ومنع تهجير الفلسطينيين.