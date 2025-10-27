 روسيا تعلن التصدي لهجوم أوكراني واسع بطائرات مسيرة استهدف موسكو - بوابة الشروق
الإثنين 27 أكتوبر 2025 5:05 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك.. هل تنجح خطة الـ21 بندًا لترامب في إنهاء حرب غزة؟
النتـائـج تصويت

روسيا تعلن التصدي لهجوم أوكراني واسع بطائرات مسيرة استهدف موسكو

موسكو - (د ب أ)
نشر في: الإثنين 27 أكتوبر 2025 - 4:44 م | آخر تحديث: الإثنين 27 أكتوبر 2025 - 4:44 م

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، التصدي لهجوم أوكراني واسع بطائرات مسيرة استهدف عدة مناطق من بينها العاصمة موسكو.

وقالت الوزارة إنه تم اعتراض 40 طائرة مسيرة هجومية في محيط العاصمة موسكو، "من بينها 34 كانت تتجه نحو موسكو".

وأضافت الوزارة أنه لم ترد أي تقارير أولية عن وقوع أضرار أو إصابات.

وأفاد سكان بلدات دوموديدوفو، وبودولسك، ودوبنا، ورامينسكوي، وترويتسك الواقعة في منطقة موسكو بوقوع انفجارات، بحسب قناة "ماش" الروسية على تطبيق تليجرام.

وأظهرت الصور المتاحة عمودا من الدخان قرب بلدة كوموناركا.

وأعلنت القوات الروسية إسقاط ما مجموعه 193 طائرة مسيرة أوكرانية فوق الأراضي الروسية خلال الليل.

وأعلن مسئولون محليون مقتل شخص واحد جراء هجمات بطائرات مسيرة في كل من منطقتي بيلجورود وبريانسك الروسيتين الواقعتين على الحدود مع أوكرانيا.

ويتعذر التحقق من هذه البيانات من مصدر مستقل.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك