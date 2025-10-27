حزب المساواة وديمقراطية الشعوب: انسحاب مقاتلي العمال الكردستاني خطوة حاسمة وإنجاز للمرحلة الأولى من عملية السلام مع أنقرة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلن حزب المساواة وديموقراطية الشعوب التركي المناصر لقضايا الأكراد، اليوم الاثنين، أن تحرك حزب العمال الكردستاني لسحب مقاتليه من الأراضي التركية خطوة في غاية الأهمية.

وأفاد الحزب بأن المرحلة الأولى استكملت عملية السلام بين الحكومة والحزب الكردي، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.

وأوضحت الوكالة، أن حزب العمال الكردستاني الذي خاض أعمال عنف على مدى 4 عقود ضد الحكومة التركية، سحب قواته أمس، داعيا أنقرة لاتخاذ الخطوات القانونية اللازمة للدفع قدما بالعملية التي بدأت قبل عام عندما مدت تركيا يدها للسلام لزعيم الحزب عبدالله أوجلان.

وقال الرئيس المشارك لحزب المساواة وديموقراطية الشعوب تونجر باكيرهان لصحفيين، إن هذا القرار بالانسحاب هو "أكثر تعبير ملموس عن تصميم حزب العمال الكردستاني على مسار السلام"، واصفا الخطوة بأنها "من أكبر الخطوات وأكثرها أهمية".

وتابع، أنه "تم إنجاز المرحلة الأولى من عملية السلام"، داعيا الحكومة للمضي قدما بـ"المرحلة الثانية المتمثلة بخطوات قانونية وسياسية".

وأردف أن على البرلمان تسهيل هذه العملية. كما ينبغي القيام بترتيبات قانونية من أجل المرحلة الانتقالية.

وأكد أنه لن تكون هذه ترتيبات فنية فحسب، بل ستكون ركائز السلام.

وشدد على أن حل القضية الكردية يعني التحول الديمقراطي لتركيا أي أن جميع الأطراف رابحة.