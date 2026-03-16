الاتحاد الأوروبي يبحث أزمة ارتفاع أسعار الطاقة مع استمرار حرب إيران

يبحث وزراء الطاقة في الاتحاد الأوروبي تداعيات الحرب بين كل من الولايات المتحدة وإسرائيل من ناحية وإيران من ناحية أخرى، في الوقت الذي يواجه فيه المستهلكون والشركات بدول الاتحاد ارتفاعا في أسعار الطاقة.

وخلال أول 10 أيام من الحرب ارتفعت أسعار الغاز في الاتحاد الأوروبي بنسبة 50% وأسعار النفط بنسبة 27%، وفقا لرئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لين، مما أدى إلى ارتفاع قيمة واردات الوقود الأحفوري في دول الاتحاد بمقدار 3 مليارات يورو "3.5 مليار دولار".

يذكر أن أسعار الطاقة ارتفعت في أعقاب بدء الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير 2022. وجاءت الحرب بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران لتكون ثاني أزمة جيوسياسية كبرى ترفع أسعار الطاقة خلال السنوات الأخيرة.

وخلال أزمة الطاقة السابقة كافحت دول الاتحاد الأوروبي لكي تتوصل إلى اتفاق بشأن إصلاحات واسعة النطاق في سوق الكهرباء. وتجدد الجدل بشأن الإصلاحات الكبيرة حاليا.

ومازالت دول الاتحاد الأوروبي الـ 27 منقسمة بشأن كيفية الحد من تقلبات أسعار الطاقة. وطرحت فون دير لين فكرة وضع حد أقصى لأسعار الغاز، في حين تقترح إيطاليا تعليق آلية تسعير الكربون.

من المتوقع أن يناقش قادة الاتحاد الأوروبي، في اجتماعهم المقرر ببروكسل يوم الخميس المقبل، تأثير الصراع في الشرق الأوسط على توافر الوقود الأحفوري وأسعاره، بالإضافة إلى إيجاد حلول محتملة لارتفاع فواتير الطاقة.

كما سيناقش وزراء الطاقة في الاتحاد مقترح المفوضية الأوروبية الذي يهدف إلى تحسين شبكات الكهرباء العابرة للحدود وتسريع إجراءات الترخيص.