الوكالة الوطنية للإعلام: استشهاد 3 أشخاص في غارة إسرائيلية على جنوب لبنان

استشهد ثلاثة أشخاص، بينهم مسعفان، في غارة إسرائيلية اليوم الاثنين على منزل في جنوب لبنان.

ووفق الوكالة الوطنية للإعلام، "أغار الطيران الحربي المعادي على منزل في بلدة كفرصير، ما أدى الى سقوط شهيد".

وأشارت الوكالة إلى أنه "عندما سارعت سيارة إسعاف تابعة "للهيئة الصحية الإسلامية" إلى المنزل المستهدف، أغار الطيران مجددا عليه، ما أدى إلى سقوط شهيدين من المسعفين وجرح آخر".

وشنّ الطيران الحربي الإسرائيلي صباح وفجر اليوم سلسلة غارات ما أدى إلى قطع العديد من الطرق الفرعية في القرى والبلدات الجنوبية.

وتوغلت قوة إسرائيلية مدرعة من منطقة وطى الخيام باتجاه مكب النفايات عند الأطراف الشرقية لمدينة الخيام في الجنوب تحت غطاء مدفعي وغارات جوية.

يأتي ذلك بالتزامن مع إعلان الجيش الإسرائيلي أن "قوات الفرقة 91 بدأت نشاطًا بريا محددا في جنوب لبنان".