علاء ميهوب: الوقت غير مناسب لرحيل توروب عن الأهلي

أكد علاء ميهوب نجم الأهلي ومنتخب مصر الأسبق أن فريقه السابق يواجه مهمة صعبة مساء اليوم أمام الترجي التونسي، على ملعب الأخير، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وقال ميهوب، خلال استضافته في برنامج “النجوم في رمضان” عبر إذاعة الشباب والرياضة، إن الظروف الحالية التي يمر بها الأهلي صعبة

وأوضح أن مثل هذه المواجهات الكبرى تُحسم داخل الملعب بواسطة اللاعبين، مؤكدًا: “المباريات الكبيرة مثل لقاء الأهلي والترجي هي مباريات لاعبين وليست مباريات مدربين، وعلى اللاعبين تقديم أداء قوي وحماسي ورجولي لتحقيق نتيجة جيدة.”

وفيما يتعلق بالمدير الفني للأهلي توروب، شدد ميهوب على أن الوقت الحالي ليس مناسبًا لرحيله عن تدريب الفريق، مشيرًا إلى أهمية الاستقرار الفني خلال هذه المرحلة المهمة من الموسم.